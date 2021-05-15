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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mayıs 2021

15 Mayıs 2021 17:47

AFP, Associated Press ve Al Jazeera'nın Gazze bürolarının bulunduğu bina, İsrail füzesiyle yıkıldı

MEB yetkilileri: Şu ana kadar 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı

Sedat Peker hakkındaki koruma kararı yurt dışına gitmeden 8 ay önce yenilenmiş

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Normalleşme adı altında tedbirleri kaldırırsak hızlı bir artışla karşı karşıya kalırız

TESK Başkanı Palandöken: Esnaf dört gözle işyerlerini açmayı bekliyor; endişeli bekleyişe bir son verilmeli

Cengiz Holding avukatları, tarlalarını satmayan köylülere mektup göndermiş: Satmazsanız kamulaştırma isteyeceğiz

Bin 713 Karadenizliden çağrı: İkizdere’de taş ocağı istemiyoruz, şirketler değil yaşam kazansın

Süper Lig'de final günü: "Üç büyükler" şampiyonluk için sahada

İçişleri Bakanlığı'ndan Süper Lig genelgesi: Şampiyonluk kutlaması yapılmayacak

2021 yılı için 1 milyon 317 bin yolcu garanti edilen Zafer Havalimanı’na dört ayda 61 yolcu uğradı

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