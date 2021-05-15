Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mayıs 2021

15 Mayıs 2021 17:47
AFP, Associated Press ve Al Jazeera'nın Gazze bürolarının bulunduğu bina, İsrail füzesiyle yıkıldı
MEB yetkilileri: Şu ana kadar 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için aşı randevusu açıldı
Sedat Peker hakkındaki koruma kararı yurt dışına gitmeden 8 ay önce yenilenmiş
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan uyardı: Normalleşme adı altında tedbirleri kaldırırsak hızlı bir artışla karşı karşıya kalırız
TESK Başkanı Palandöken: Esnaf dört gözle işyerlerini açmayı bekliyor; endişeli bekleyişe bir son verilmeli
Cengiz Holding avukatları, tarlalarını satmayan köylülere mektup göndermiş: Satmazsanız kamulaştırma isteyeceğiz
Bin 713 Karadenizliden çağrı: İkizdere’de taş ocağı istemiyoruz, şirketler değil yaşam kazansın
Süper Lig'de final günü: "Üç büyükler" şampiyonluk için sahada
İçişleri Bakanlığı'ndan Süper Lig genelgesi: Şampiyonluk kutlaması yapılmayacak
2021 yılı için 1 milyon 317 bin yolcu garanti edilen Zafer Havalimanı’na dört ayda 61 yolcu uğradı
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