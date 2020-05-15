Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mayıs 2020

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 4 bin 55'e; vaka sayısı 146 bin 457'ye yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 304 bini; vaka sayısı 4 milyon 529 bini aştı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 29 ülkeden hasta kabul edilecek

Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

CHP Sözcüsü Öztrak: Seçim beyannamemiz hazır bekliyoruz

HDP'li 5 belediyeye daha kayyım atandı; 31 Mart'tan bu yana yerine kayyım atanan HDP'li belediye sayısı 45'e çıktı

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den Sevda Noyan açıklaması: Darbeye karşı çıkanları cezalandıracak pozisyonda değiliz

Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan görevden uzaklaştırıldı

Mansur Yavaş’ın kampanyasına 48 saatte 10 milyon lira destek!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan'da Koronavirüs tespit edildi