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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mayıs 2020

15 Mayıs 2020 18:14

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 4 bin 55'e; vaka sayısı 146 bin 457'ye yükseldi

Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 304 bini; vaka sayısı 4 milyon 529 bini aştı

Sağlık Bakanlığı açıkladı: 29 ülkeden hasta kabul edilecek

Emniyet'te 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemi yapıldı

CHP Sözcüsü Öztrak: Seçim beyannamemiz hazır bekliyoruz

HDP'li 5 belediyeye daha kayyım atandı; 31 Mart'tan bu yana yerine kayyım atanan HDP'li belediye sayısı 45'e çıktı

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Fenerbahçe Genel Sekreteri Kızılhan'da Koronavirüs tespit edildi

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