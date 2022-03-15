Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2022

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a seçim kanunu çıkışı: Koltuklarını korumak için düzenleme yapıyorlar; seni bu milletin elinden kimse kurtaramaz

Erdoğan: Muhalefet, "Seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz" diyor, biz göndermeyeceğiz

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’dan seçim kanunu teklifine ilişkin açıklama: Maddeler arasında seçim yasakları yok

Bahçeli: Kılıçdaroğlu, derhal özür dilemeli, aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak durumunda kalacak

Sancar'dan seçim kanunu yorumu: İktidar kendisini ayakta tutacak oyunlara girişiyor

İl ve ilçe seçim kurullarının tamamı ile YSK’nın beş üyesi, "sandıkta yargı güvencesinin budandığı" tartışması eşliğinde değişiyor

Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi; Rus güçleri Herson’da kontrolün ele geçirildiğini söyledi

Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları, Rusya saldırısı altındaki Kiev'e gidip Zelenski ile görüşecek

Bakan Nebati: Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 56’sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar TL birikmiştir

330 gram Ramazan pidesi 6 TL oldu; hem küçüldü, hem zamlandı