Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Mart 2022

15 Mart 2022 17:48
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a seçim kanunu çıkışı: Koltuklarını korumak için düzenleme yapıyorlar; seni bu milletin elinden kimse kurtaramaz
Erdoğan: Muhalefet, "Seçimi kazanırsak ülkedeki mültecileri göndereceğiz" diyor, biz göndermeyeceğiz
AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı’dan seçim kanunu teklifine ilişkin açıklama: Maddeler arasında seçim yasakları yok
Bahçeli: Kılıçdaroğlu, derhal özür dilemeli, aksi halde tarihimize kirli demesinin ağır sonuçlarına katlanmak durumunda kalacak
Sancar'dan seçim kanunu yorumu: İktidar kendisini ayakta tutacak oyunlara girişiyor
İl ve ilçe seçim kurullarının tamamı ile YSK’nın beş üyesi, "sandıkta yargı güvencesinin budandığı" tartışması eşliğinde değişiyor
Kiev’de 35 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edildi; Rus güçleri Herson’da kontrolün ele geçirildiğini söyledi
Polonya, Çekya ve Slovenya başbakanları, Rusya saldırısı altındaki Kiev'e gidip Zelenski ile görüşecek
Bakan Nebati: Kur Korumalı Mevduat hesaplarında yüzde 56’sı dövizden dönüşmek üzere 557 milyar TL birikmiştir
330 gram Ramazan pidesi 6 TL oldu; hem küçüldü, hem zamlandı
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