Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Kasım 2020

15 Kasım 2020 18:53
Koronavirüs aşısı geliştiren BioNtech'in CEO'su Şahin: Aşının ciddi bir yan etkisi tespit edilmedi
Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ı adeta mahkûm etmişler, artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım
Kılıçdaroğlu, yeni anayasa iddialarına cevap verdi: Böyle bir şey yok, hayretle izliyorum
Osman Kavala: İddianame değil iftiraname yazılmış
Covid-19 denetimleri: 991 ulaşım aracı ve 107 iş yeri faaliyetten men edildi
Fransa'da 13 gün arayla yaşanan terör saldırıları arasında bağlantı tespit edildi
İstanbul'da tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın söndürüldü
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