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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Kasım 2020

15 Kasım 2020 18:53

Koronavirüs aşısı geliştiren BioNtech'in CEO'su Şahin: Aşının ciddi bir yan etkisi tespit edilmedi

Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'ı adeta mahkûm etmişler, artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım

Kılıçdaroğlu, yeni anayasa iddialarına cevap verdi: Böyle bir şey yok, hayretle izliyorum

Osman Kavala: İddianame değil iftiraname yazılmış

Covid-19 denetimleri: 991 ulaşım aracı ve 107 iş yeri faaliyetten men edildi

Fransa'da 13 gün arayla yaşanan terör saldırıları arasında bağlantı tespit edildi

İstanbul'da tarihi Vaniköy Camii'nde çıkan yangın söndürüldü

Formula 1 tarihi İstanbul’da değişti; Lewis Hamilton 7. kez dünya şampiyonu

Furkan Vakfı Başkanı Kuytul'dan Adalet Bakanı'na: Bütün zulümlerden sorumlusun

24. İstanbul Tiyatro Festivali başladı

 

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Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz...

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