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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Haziran 2020

15 Haziran 2020 19:04

HDP'nin 'Darbeye Karşı Demokrasi Yürüyüşü'nün ilk günü polis müdahalesi ve gözaltılarla başladı

AKP Sözcüsü Çelik'ten HDP'nin yürüyüşüne tepki: Onlar için mesele hak hürriyet değil, PKK'nın ne dediği

İstanbul'da yürüyüş ve eylemler yasaklandı

Başak Demirtaş'a yönelik cinsiyetçi saldırıda bulunanlardan biri serbest bırakıldı

Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla işe başlayan TIR şoförü Malik Yılmaz: Bir babanın hayata tutunmasını sağladınız

CHP Sözcüsü Öztrak: Hesabına 'yeşil benek' koyan müptezeller cesareti kimden alıyor?

Bilim Kurulu üyesi Prof. Yamanel: Sokağa çıkma kısıtlaması dahil her an yeni tedbirler gelebilir

MSB: Bedelli askerler, Koronavirüs testinden sonra kışlaya alınacak

MSÜ sınavında fenalaşan öğrencinin Covid-19 testi pozitif çıktı, salondaki tüm öğrenciler karantinaya alındı!

Eda Demirci "şiddet gördüm" dedi; İsmail Küçükkaya "ispat ederse her türlü cezaya razıyım" yanıtını verdi

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