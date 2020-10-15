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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ekim 2020

15 Ekim 2020 18:25

Erdoğan: Seçim, 2023'ün haziranında yapılacak, öne almak söz konusu değil

Enis Berberoğlu kararına itiraza ret

Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı: 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılıydı

Döviz hesapları geçen hafta 458 milyon dolar arttı

İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 51'e yükseldi

Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı

Spotify'ın müracaatını yapığını duyuran RTÜK, "Lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlatmıştır" dedi

İstanbul'da ekmeğe zam: 1 kilo azami satış fiyatı 7,5 lira olacak

Halil Sezai'nin avukatları: Tahliyesini bekliyoruz

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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Siverek Belediyesi'ndeki silahlı saldırı kamerada...

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