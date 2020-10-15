Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ekim 2020

15 Ekim 2020 18:25
Erdoğan: Seçim, 2023'ün haziranında yapılacak, öne almak söz konusu değil
Enis Berberoğlu kararına itiraza ret
Ahmet Necdet Sezer, ışıkların neden yandığını açıkladı: 13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılıydı
Döviz hesapları geçen hafta 458 milyon dolar arttı
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
Sahte içkiden ölenlerin sayısı 51'e yükseldi
Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yeniden başladı
Spotify'ın müracaatını yapığını duyuran RTÜK, "Lisanslama süreçleriyle ilgili hazırlıkları başlatmıştır" dedi
İstanbul'da ekmeğe zam: 1 kilo azami satış fiyatı 7,5 lira olacak
Halil Sezai'nin avukatları: Tahliyesini bekliyoruz
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