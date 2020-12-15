Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Aralık 2020

AKP, CHP, İyi Parti ve MHP, ABD'nin S-400 yaptırımını ortak bildiriyle kınadı

Bakan Akar'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki: Ülkelerimiz arasındaki ittifakın tüm değerlerini sarsmıştır

Dünya Sağlık Örgütü: Sağlık çalışanlarının yüzde 14'ü Koronavirüs'e yakalandı

AB'nin ilaç kurumu, Pfizer'in Koronavirüs aşısı için 21 Aralık'ta toplanacak

ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Moderna'nın Koronavirüs aşısı 94,1 etkili

Bakan Kurum'dan kira açıklaması: Faaliyetleri azalan iş yerleri için indirime gidilebilecek ya da ödemede erteleme sağlanabilecek

Bütçe toparlanıyor: Kasım'da 13.4 milyar TL fazla verdi; 11 aylık açık 132.1 milyar TL'ye geriledi

Osman Kavala dosyası, bu kez de Genel Kurul’a sevk edildi: AYM yine karara bağlamadı

AKP Genel Başkanvekili Kurtulmuş: Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi

HES kodu eşleşmemiş İstanbulkart'lar 15 Ocak'tan itibaren kullanılamayacak!