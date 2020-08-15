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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ağustos 2020

15 Ağustos 2020 18:18

Rusya, geliştirdiği Koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu

Malatya, Düzce, Urfa, Maraş ve Yalova'nın ardından Van ve Kayseri'de 65 yaş üstü için kısıtlama getirildi

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sadece ağır vakalara test yapıyoruz, birçok vaka gözden kaçıyor

AKP, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı ifadeleri değiştirmek için çalışma başlattı

Kılıçdaroğlu: Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor

Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: İsrail’in özrünün benim telefonumla gerçekleştiğini biliyor

Kültür Bakanlığı yetkilileri Galata Kulesi'ni inceledi: Yapılan çalışma alttaki özgün mimariye ulaşma işlemidir

"Tekrar tercih şansım olsa imam hatip lisesine gelmezdim" diyenlerin oranı yüzde 73

Mehmet Kaplan'ın öldürdüğünden şüphe edilen Duygu Delen toprağa verildi

İBB’nin pandemi sürecindeki kriz yönetimine altın küre ödülü

 

 

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