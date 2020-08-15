Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 15 Ağustos 2020

15 Ağustos 2020 18:18
Rusya, geliştirdiği Koronavirüs aşısının üretimine başlandığını duyurdu
Malatya, Düzce, Urfa, Maraş ve Yalova'nın ardından Van ve Kayseri'de 65 yaş üstü için kısıtlama getirildi
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Sadece ağır vakalara test yapıyoruz, birçok vaka gözden kaçıyor
AKP, İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı ifadeleri değiştirmek için çalışma başlattı
Kılıçdaroğlu: Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor
Davutoğlu’ndan Erdoğan’a: İsrail’in özrünün benim telefonumla gerçekleştiğini biliyor
Kültür Bakanlığı yetkilileri Galata Kulesi'ni inceledi: Yapılan çalışma alttaki özgün mimariye ulaşma işlemidir
"Tekrar tercih şansım olsa imam hatip lisesine gelmezdim" diyenlerin oranı yüzde 73
Mehmet Kaplan'ın öldürdüğünden şüphe edilen Duygu Delen toprağa verildi
İBB’nin pandemi sürecindeki kriz yönetimine altın küre ödülü
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