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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ocak 2021

14 Ocak 2021 18:33

Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs aşısı yaptırdı

Fahrettin Koca: Birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti

Bahçeli: Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacak

CHP, "Sen varsan, biz varız" adlı kampanyayı cuma günü başlatıyor

Akşener'den Özdağ açıklaması: Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş

Biden, Trump'a yönelik azil suçlamasını yorumladı: Umarım Senato, ABD'nin acil gündemleriyle de ilgilenir

Can Dündar'a verilen hapis cezasında kitabı ve Erdoğan'ın davaya müdahil olması gerekçe sayıldı

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

George Orwel'ın '1984'ü dizi oluyor

Mustafa Cengiz: 33 sene başkan kalsam 33 sene Fatih Terim'le devam ederim

 

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