Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ocak 2021

14 Ocak 2021 18:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüs aşısı yaptırdı
Fahrettin Koca: Birinci doz aşısını olan sağlık çalışanı sayısı 100 bini geçti
Bahçeli: Neye mal olursa olsun Cumhur İttifakı sonuna kadar yaşayacak
CHP, "Sen varsan, biz varız" adlı kampanyayı cuma günü başlatıyor
Akşener'den Özdağ açıklaması: Demek ki yargı hızlı çalışabiliyormuş
Biden, Trump'a yönelik azil suçlamasını yorumladı: Umarım Senato, ABD'nin acil gündemleriyle de ilgilenir
Can Dündar'a verilen hapis cezasında kitabı ve Erdoğan'ın davaya müdahil olması gerekçe sayıldı
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
George Orwel'ın '1984'ü dizi oluyor
Mustafa Cengiz: 33 sene başkan kalsam 33 sene Fatih Terim'le devam ederim
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