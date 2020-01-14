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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ocak 2020

14 Ocak 2020 19:55

- Metro Turizm şoförüne 11 yıl 1 ay hapis cezası!

- Libya'da ateşkes ümidi kısa sürdü; saha tekrar ısınıyor, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac tekrar İstanbul'da

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- Mehmet Y. Yılmaz; Binali Yıldırım ve çocuklarının servetinin kaynağını sorduğu için hâkim karşısında: Burada olmamalıydım

- Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa yakın tarih yeniden yazılır

- Devran'ı izlemeye gidenleri hedef alan Soylu'ya İmamoğlu'dan yanıt: Erkek çeneleri az konuşsa barış ortamı oluşabilir

- Tarım ve Orman Bakanlığı 386 sahte ürünü açıkladı

- İstanbul'da asit yağmuru bekleniyor

- Süryani Rahip Sefer Bileçen adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

- Şarkıcı Akon resmi olarak kendi şehrini kurdu; para birimi 'Akoin' oldu

 

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