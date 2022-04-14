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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Nisan 2022

14 Nisan 2022 18:11

ABD Kongre üyesi Bill Keating: İmamoğlu ile ne konuştum ne de görüştüm

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 2021 İnsan Hakları Raporu'na tepki: "Reddediyoruz!"

Cemal Kaşıkçı davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi kararına itiraz edildi

İstanbul'da toplu taşımaya gelen zamdan öğrencilerin muaf tutulması kararı; İBB karşılayacak

Bakan Koca: Bilim Kurulu haftaya en önemli toplantılarından birini yapacak

Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Teklifi, komisyonda kabul edildi

Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Ankara’da sürpriz görüşme; Erdoğan'dan BBP'ye ziyaret

CHP'li Özel Bakan Nebati'yi işaret etti: Emeklilerin bayram ikramiyesine zamma Maliye Bakanı karşı çıkıyor

83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, "Cumhurbaşkanına hakaret" davasında beraat etti

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün

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