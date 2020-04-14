Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Nisan 2020

14 Nisan 2020 20:29
Türkiye'nin Koronavirüs tablosunda bugün | Can kaybı 107 oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 1403'e çıktı
Koronavirüs'te dünyada bugün ne oldu? Hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti
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