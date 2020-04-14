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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Nisan 2020

14 Nisan 2020 20:29

Türkiye'nin Koronavirüs tablosunda bugün | Can kaybı 107 oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 1403'e çıktı

Koronavirüs'te dünyada bugün ne oldu? Hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bini geçti

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