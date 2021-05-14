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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mayıs 2021

14 Mayıs 2021 18:14

Erdoğan: Pazartesinden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz

Akşener'den Erdoğan'a: Madem helalleşmek istiyorsun, korkma, getir sandığı helalleşelim

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Helalleşelim kesinlikle, Türkiye için erken seçim çağrısı yapıyorum

Demirtaş: Bu mafya düzeninden bir an önce kurtulmak için her yerde yüksek sesle erken seçim isteyin

Erdoğan haziran ayını işaret etmişti; Kanal İstanbul İdaresi Başkanlığı kuruluyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal video: Turistlerin göreceği Türkler 'Ben aşılandım' maskesi takacak!

Davutoğlu, Turizm Bakanı Ersoy'u istifaya çağırdı: Sizin için 'onur' kelimesinin bir anlamı var mı!

Adana'da mezarlıkta 'korsan hoca' denetimi: Polis inanmadı, tek tek dua okuttu

KKTC’de insandan evcil kediye Covid-19 bulaştı

The Washington Post editöründen 'aşılıyım' reklamı yorumu: Neredeyse sömürge zihniyetini andırıyor

 

 

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