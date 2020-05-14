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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mayıs 2020

14 Mayıs 2020 19:39

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mayıs 2020

-Türkiye’de 1635 yeni vaka tespit edilirken, 55 kişi Koronavirüs’ten hayatını kaybetti

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te İmamoğlu'nu 'dövme' programı...

AKİT TV'de ikna kampları önerisi: Devlet onlara bir yatırım yaptı,...

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