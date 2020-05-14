Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mayıs 2020

-Türkiye’de 1635 yeni vaka tespit edilirken, 55 kişi Koronavirüs’ten hayatını kaybetti

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-Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

-NATO, Libya'da Trablus hükûmetine destek vermeye hazır olduğunu duyurdu

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-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında soruşturmaya yer yok kararı