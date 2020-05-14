14 Mayıs 2020 19:39
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mayıs 2020
-Türkiye’de 1635 yeni vaka tespit edilirken, 55 kişi Koronavirüs’ten hayatını kaybetti
-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Covid-19 kaynaklı ölümler 300 bine yaklaştı
-AVM’lere ilk üç günde 3,4 milyon kişi gitti
-Beşiktaş'ta Başkanı Ahmet Nur Çebi ve 8 kişinin Koronavirüs testi pozitif çıktı
-Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
-NATO, Libya'da Trablus hükûmetine destek vermeye hazır olduğunu duyurdu
-ABD Başkanı Trump: Koronavirüs salgını küreselleşme çağının sonunun geldiğini gösteriyor
-Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan KHK’lıya “vergi indirimi yapılamaz” kararı: Gerekçe, “devlete sadakat”
-Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek hakkında suç duyurusu: Arıtma tesisi için alınan 536 milyon liralık kredi başka işlerde kullanılmış
-Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hakkında soruşturmaya yer yok kararı
© Tüm hakları saklıdır.