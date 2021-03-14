T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2021

14 Mart 2021 19:24

Erdoğan: Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

Siyasi Partiler Yasası düzenlemesinde çalışmalar devam ediyor; Cumhur İttifakı, seçim barajında uzlaştı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'dan "genel kurul" açıklaması: Ben de hazırım

AP'ye konuşan Türk yetkili: Erdoğan, Biden'ın aramamasından mutlu değil

Papa Francis'ten Suriye mesajı: Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her türlü şiddeti gördü

Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlattı

Fahrettin Koca: Tüm insanlık gördü ki sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır

Kamuoyundan 'özür' dileyen Koca bu kez Soylu'nun annesinin cenaze törenine katılmadı

Mansur Yavaş, Twitch kanalı açtığını Cem Yılmaz replikleri ile duyurdu

bir bakışta bugüngündemgelişmehaberhaberler

Diğer Videolar

Akşener "En iyi ihtimal Türkiye'mizden herkesi selamlıyorum" dedikten sonra stüdyoda kahkahalar...

Hulusi Akar: Terörü bitirmekte kararlıyız, buna muktediriz

İyi Partili Çıray, Erdoğan'ın "En kötü ihtimalle Türkiye'deyim" sözlerini değerlendirdi: Bilinçaltının dışavurumu

Sedat Peker: Şahsıma yapılan kanunsuzlukların taşeronu Mehmet Ağar ve Pelikancılardır

İngiltere’de sosyal mesafesiz, maskesiz parti denemesi

Yol verme kavgasında taksiciyi muşta ile darp etti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine izin vermedi: Peygamberin hadislerinden...

Piyanist Selen Gülün: Mücadele vermek zorunda kaldığımız bir şeyin içindeyiz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Şarkıcı Yusuf Güney: Ay'ın karanlık tarafında askeri üs var, NASA...

Yeni Akit yazarından SONAR anketine: Bu anketi değil sokakta, CHP...

Mehmet Boynukalın'dan tepki toplayan açıklamalar: Bana düşen hisseden hepinize kaliteli...

'128 milyar doları ilk kez ben gündeme getirdim' diyen Cem...

Doğalgaza zam...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine izin vermedi: Peygamberin hadislerinden...

Piyanist Selen Gülün: Mücadele vermek zorunda kaldığımız bir şeyin içindeyiz,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24