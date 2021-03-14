Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2021

Erdoğan: Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız

Siyasi Partiler Yasası düzenlemesinde çalışmalar devam ediyor; Cumhur İttifakı, seçim barajında uzlaştı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'dan "genel kurul" açıklaması: Ben de hazırım

AP'ye konuşan Türk yetkili: Erdoğan, Biden'ın aramamasından mutlu değil

Papa Francis'ten Suriye mesajı: Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her türlü şiddeti gördü

Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlattı

Fahrettin Koca: Tüm insanlık gördü ki sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır

Kamuoyundan 'özür' dileyen Koca bu kez Soylu'nun annesinin cenaze törenine katılmadı

Mansur Yavaş, Twitch kanalı açtığını Cem Yılmaz replikleri ile duyurdu