Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2021

14 Mart 2021 19:24
Erdoğan: Aşılama çalışmalarında dünyanın en önde gelen ülkeleri arasındayız
Siyasi Partiler Yasası düzenlemesinde çalışmalar devam ediyor; Cumhur İttifakı, seçim barajında uzlaştı
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'dan "genel kurul" açıklaması: Ben de hazırım
AP'ye konuşan Türk yetkili: Erdoğan, Biden'ın aramamasından mutlu değil
Papa Francis'ten Suriye mesajı: Özellikle çocuklar, kadınlar ve yaşlılar her türlü şiddeti gördü
Suudi Arabistan, Türk okullarını kapattı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk hakkında soruşturma başlattı
Fahrettin Koca: Tüm insanlık gördü ki sağlık çalışanı olmak ayrıcalıktır
Kamuoyundan 'özür' dileyen Koca bu kez Soylu'nun annesinin cenaze törenine katılmadı
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