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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Kasım 2020

14 Kasım 2020 17:24

İmamoğlu: Bilim kurulumuz 2-3 haftalık kapanma önerdi

Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Suudi Arabistan, Türkiye'den hayvansal ürün ithalatını yasakladı

Erdoğan, Berat Albayrak'ın görevden aldığı bürokratları Sayıştay Savcılıklarına atadı

Avusturya, 3 hafta süreyle tam kapanmaya gitmeye hazırlanıyor

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi

Direnişteki madenciler: Bizler 76 gündür caddelerde devletin verdiği söz için yatıp kalkıyoruz

Disipline sevke dilen İyi Partili Ümit Özdağ: Ben yalancıyım, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu?

Koronavirüs tedavisi gören gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti

İstanbul'da Formula 1 heyecanı ikinci gününde

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