Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Kasım 2020

14 Kasım 2020 17:24
İmamoğlu: Bilim kurulumuz 2-3 haftalık kapanma önerdi
Erdoğan: Ekonomi, hukuk ve demokraside yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz
Suudi Arabistan, Türkiye'den hayvansal ürün ithalatını yasakladı
Erdoğan, Berat Albayrak'ın görevden aldığı bürokratları Sayıştay Savcılıklarına atadı
Avusturya, 3 hafta süreyle tam kapanmaya gitmeye hazırlanıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması talep edildi
Direnişteki madenciler: Bizler 76 gündür caddelerde devletin verdiği söz için yatıp kalkıyoruz
Disipline sevke dilen İyi Partili Ümit Özdağ: Ben yalancıyım, Kaboğlu yalancı, peki Kılıçdaroğlu?
Koronavirüs tedavisi gören gazeteci Ahmet Kekeç hayatını kaybetti
İstanbul'da Formula 1 heyecanı ikinci gününde
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