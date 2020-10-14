Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ekim 2020

14 Ekim 2020 18:42
Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü toplantısından karar çıkmadı
Erdoğan’dan "Işıklar yanıyor" paylaşımı açıklaması: AYM Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı
AYM'den "Işıklar yanıyor" açıklaması: Herhangi bir üyenin şahsi paylaşımları kurumsal görüşü yansıtmaz
Engin Yıldırım: Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değil
CHP'den olağanüstü 'Berberoğlu' toplantısı; Kılıçdaroğlu: Biz haklıyız, bekleyeceğiz
Erdoğan'dan Türk Tabipleri Birliği çıkışı: Çoklu baro çalışmasının bir benzerini yapacağız
MİT TIR’ları davasında Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi
Doların yükselişi sürüyor; yeni zirve 7.96!
İstanbul Valiliği, gösterimi yasaklanan Kürtçe tiyatro oyununa soruşturma başlattı
Putin: İkinci Rus Covid-19 aşısı EpiVakKorona tescil edildi
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