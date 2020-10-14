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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ekim 2020

14 Ekim 2020 18:42

Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü toplantısından karar çıkmadı

Erdoğan’dan "Işıklar yanıyor" paylaşımı açıklaması: AYM Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı

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