Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ekim 2020

Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü toplantısından karar çıkmadı

Erdoğan’dan "Işıklar yanıyor" paylaşımı açıklaması: AYM Başkanı ve üyeleri aynı düşüncede değilse gereğini yapmalı

AYM'den "Işıklar yanıyor" açıklaması: Herhangi bir üyenin şahsi paylaşımları kurumsal görüşü yansıtmaz

Engin Yıldırım: Kasıtlı olarak hukuk veya demokrasi dışı bir olguya atıf yapmam söz konusu değil

CHP'den olağanüstü 'Berberoğlu' toplantısı; Kılıçdaroğlu: Biz haklıyız, bekleyeceğiz

Erdoğan'dan Türk Tabipleri Birliği çıkışı: Çoklu baro çalışmasının bir benzerini yapacağız

MİT TIR’ları davasında Can Dündar'ın 35 yıla kadar hapsi istendi

Doların yükselişi sürüyor; yeni zirve 7.96!

İstanbul Valiliği, gösterimi yasaklanan Kürtçe tiyatro oyununa soruşturma başlattı

Putin: İkinci Rus Covid-19 aşısı EpiVakKorona tescil edildi