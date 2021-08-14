Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ağustos 2021

14 Ağustos 2021 18:00
Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi
Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü, uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti
CHP'li Altay: Bozkurt'ta 300'ün üzerinde kayıp başvurusunun olduğu bilgisi verildi
Bartın Valiliği: Sel nedeniyle 13 köprü yıkık durumda; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı var
İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi
TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı: Okulların hazır hale getirilmesi istendi
Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Öğrenciyle temaslı tüm gruplar çift doz aşı olmalı
Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü
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