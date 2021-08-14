Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ağustos 2021

Batı ve Orta Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde can kaybı yaşamını yitirenlerin sayısı 44'e yükseldi

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü, uçaktaki 8 kişi hayatını kaybetti

CHP'li Altay: Bozkurt'ta 300'ün üzerinde kayıp başvurusunun olduğu bilgisi verildi

Bartın Valiliği: Sel nedeniyle 13 köprü yıkık durumda; yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı 45 yapı var

İletişim Başkanlığı: Sel bölgesine 23 milyon TL nakdi ödenek gönderildi

TBMM Başkanı Şentop: Bozkurt'ta yapılaşmaya izin verilmemeliydi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan il müdürlüklerine yüz yüze eğitim talimatı: Okulların hazır hale getirilmesi istendi

Bakan Koca: İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı 18 milyon 313 bin 689

Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener: Öğrenciyle temaslı tüm gruplar çift doz aşı olmalı

Muğla’nın orman varlığı yüzde 60’a düştü