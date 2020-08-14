Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ağustos 2020

14 Ağustos 2020 18:40
Reuters: Kafa kafaya çarpışmadan kaçınan Yunan fırkateyni kazayla Türk gemisine tosladı
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