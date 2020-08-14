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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Ağustos 2020

14 Ağustos 2020 18:40

Reuters: Kafa kafaya çarpışmadan kaçınan Yunan fırkateyni kazayla Türk gemisine tosladı

Erdoğan: Abu Dabi Büyükelçisi'ni geri çekebiliriz

Çavuşoğlu: Yunanistan'ın aklı selim davranması lazım, taciz ederse karşılığını alır

MEB yol haritasını oluşturdu: Okullara daha fazla temizlik personelinin alımı gündemde

TTB’den Covid-19 5. ay değerlendirmesi: Aktif hasta sayısı açıklanın 10 katı

Af Örgütü'nden 'Belarus' uyarısı: Barışçıl protestoculara karşı planlı işkence uygulanıyor

AKP'li Kurtulmuş: Ailenin yıpratılması, milletlerin geleceğini ortadan kaldıracak en sinsi virüslerden biri

Gaziantep'te şüpheli kadın ölümü; erkek arkadaşının evinin penceresinden düşen Duygu, hayatını kaybetti!

Darphane’nin çeyrek altın üretimi iki katına çıktı

YKS tercih işlemleri bugün saat 23.59'da sona eriyor

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İBB Genel Sekreter Yardımcısı Polat: İstanbul biriktirdiklerini bir gecede harcayan...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Çocuğunun komşusundan olduğunu öğrenen kadından canlı yayında sevinç gösterisi...

Dilipak, Esra Erol'da yaşanan olayın ardından İstanbul Sözleşmesi'ni hedef aldı:...

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