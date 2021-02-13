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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2021

13 Şubat 2021 18:18

Selçuk Özdağ'a saldıran 5 kişi tahliye edildi!

Kendisine saldıranların tahliye edilmesine tepki gösteren Selçuk Özdağ: Tuz koktu

Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, hayatını kaybetti

Bilim Kurulu üyesi Prof. Akın: Öyle bir mutantla karşılaştık ki yayılımı çok hızlı

Selahattin Demirtaş: Seçimin 2023’e kalmayacağını düşünüyorum

CHP'li Özel'den AKP'li Özkan'a "Yeniden Kuruluş Anayasası" tepkisi: Cumhuriyet'i yıkamayacaksınız

Karamollaoğlu'ndan Erdoğan'a: Siz Cumhurbaşkanı'sınız, AK Parti'nin dışındaki herkesi itelemeyin ya

Gürsel Tekin: CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı hazır, kimsenin tereddütü olmasın

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'tablet' yanıtı: Hizmetlerimi takip ediyor, müteşekkirim

Meteoroloji İstanbul için tipi tahmininde bulundu; sıcaklık eksi 3'e düşecek!

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