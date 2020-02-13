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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Şubat 2020

13 Şubat 2020 19:26

- Erdoğan 500 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı; Kılıçdaroğlu'ndan karşı dava geldi

- Cumhurbaşkanlığı'ndan Burhan Kuzu iddialarına yanıt: Peşin hükümlü olmamak lazım

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- İBB Kanal İstanbul ÇED Raporunun iptali için dava açtı

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- Koronavirüs bir günde 242 can aldı; hayatını kaybedenlerin sayısı 1300'ü geçti

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