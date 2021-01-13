Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ocak 2021

13 Ocak 2021 18:27
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na : Onuru olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi
RTÜK, Fikri Sağlar'ın 'başörtüsü' açıklamaları nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi
Huawei, Çin'de sokakta yürüyen Uygurları tespit eden teknolojinin patenti için başvuru yaptı
Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti
Trump'ın azil süreci: Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de azile destek vereceklerini açıkladı
Özlem Türeci ve Uğur Şahin, MS hastalığına karşı aşı geliştirdi
Koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu verilmeye başlandı
Prof. Sait Gönen: Aşılamayı Avrupa ülkelerinden önce bitirebiliriz, yeter ki aşılar gelsin
Bitkisel yağda yüzde 20'lik zam yolda
Yağışlarla beraber İstanbul'da barajların doluluk oranı 5 günde yüzde 5'ten fazla arttı
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