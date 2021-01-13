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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ocak 2021

13 Ocak 2021 18:27

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na : Onuru olsa kasetle geldiği o koltuktan haysiyetiyle çekip giderdi

RTÜK, Fikri Sağlar'ın 'başörtüsü' açıklamaları nedeniyle Halk TV'ye idari para cezası verdi

Huawei, Çin'de sokakta yürüyen Uygurları tespit eden teknolojinin patenti için başvuru yaptı

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, Ümit Özdağ'ın İyi Parti'den ihracına ilişkin Disiplin Kurulu kararını iptal etti

Trump'ın azil süreci: Bazı Cumhuriyetçi Kongre üyeleri de azile destek vereceklerini açıkladı

Özlem Türeci ve Uğur Şahin, MS hastalığına karşı aşı geliştirdi

Koronavirüs aşısı için sağlık çalışanlarına randevu verilmeye başlandı

Prof. Sait Gönen: Aşılamayı Avrupa ülkelerinden önce bitirebiliriz, yeter ki aşılar gelsin

Bitkisel yağda yüzde 20'lik zam yolda

Yağışlarla beraber İstanbul'da barajların doluluk oranı 5 günde yüzde 5'ten fazla arttı

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