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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Nisan 2020

13 Nisan 2020 19:11

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Nisan 2020

-Türkiye’de 4093 yeni Koronavirüs vakası tespit edilirken, 98 kişi Koronavirüs’ten hayatını kaybetti

-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde Covid-19 vakaları 2 milyona yaklaştı

-Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs için 70 aşı çalışması yürütülüyor, 3'ü umut verici

-Ücretsiz maske teminine ilişkin yeni açıklama: Kod almadan eczanelere gitmeyin

-Adalet Bakanı: Açık cezaevlerinde 3 hükümlü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

-Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkmak yasak

-Britanya Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı

-Putin: Koronavirüs'le ilgili durum kötüye gidiyor

-Çernobil'de orman yangını söndürülemedi; nükleer santralin olduğu bölgeye ilerliyor

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedildi

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