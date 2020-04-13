13 Nisan 2020 19:11
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Nisan 2020
-Türkiye’de 4093 yeni Koronavirüs vakası tespit edilirken, 98 kişi Koronavirüs’ten hayatını kaybetti
-Koronavirüs'te bugün ne oldu? | Dünya genelinde Covid-19 vakaları 2 milyona yaklaştı
-Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs için 70 aşı çalışması yürütülüyor, 3'ü umut verici
-Ücretsiz maske teminine ilişkin yeni açıklama: Kod almadan eczanelere gitmeyin
-Adalet Bakanı: Açık cezaevlerinde 3 hükümlü Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
-Cumhurbaşkanı Erdoğan: 17-19 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkmak yasak
-Britanya Başbakanı Johnson'ın son testi negatif çıktı
-Putin: Koronavirüs'le ilgili durum kötüye gidiyor
-Çernobil'de orman yangını söndürülemedi; nükleer santralin olduğu bölgeye ilerliyor
-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedildi
© Tüm hakları saklıdır.