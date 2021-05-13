Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mayıs 2021

13 Mayıs 2021 18:08
Sağlık Bakanı Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz
Sedat Peker, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etti!
Soylu'dan Sedat Peker'e: Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa her türlü cezaya razıyım
Kalın'dan 'Sedat Peker videoları'na yanıt: Muhalefet, mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umuyor
AKP Sözcüsü'nden 'Sedat Peker videoları'na yanıt: İçişleri Bakanımızı hedef alanları kınıyoruz
Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi
Sedat Peker'in adamı olduğu öne sürülen Uğur Köroğlu silahlı çatışmada öldürüldü!
Özkoç'tan muhalefet liderlerini hedef alan Soylu'ya: Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka
Karamollaoğlu: Türkiye’de, ‘Müslümanlık buysa ben Müslüman değilim’ diyen insanlar ortaya çıkmaya başladı
UEFA Başkanı: Anlayış için UEFA, Türkiye'ye minnettardır
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