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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mayıs 2021

13 Mayıs 2021 18:08

Sağlık Bakanı Koca: Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz

Sedat Peker, 'kendisine koruma verdiğini' açıkladığı Soylu'dan gelen haberle yurt dışına kaçtığını iddia etti!

Soylu'dan Sedat Peker'e: Hayatının bir noktasında benimle temasın var ve bu ispatlanırsa her türlü cezaya razıyım

Kalın'dan 'Sedat Peker videoları'na yanıt: Muhalefet, mafyatik bir şahsın hezeyanlarından medet umuyor

AKP Sözcüsü'nden 'Sedat Peker videoları'na yanıt: İçişleri Bakanımızı hedef alanları kınıyoruz

Mehmet Ağar, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasının ardından özür diledi

Sedat Peker'in adamı olduğu öne sürülen Uğur Köroğlu silahlı çatışmada öldürüldü!

Özkoç'tan muhalefet liderlerini hedef alan Soylu'ya: Siyasetin saygın isimlerinden bahsederken ağzını yıka

Karamollaoğlu: Türkiye’de, ‘Müslümanlık buysa ben Müslüman değilim’ diyen insanlar ortaya çıkmaya başladı

UEFA Başkanı: Anlayış için UEFA, Türkiye'ye minnettardır

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