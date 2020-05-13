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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mayıs 2020

13 Mayıs 2020 18:57

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 3 bin 952'ye; vaka sayısı 143 bine yükseldi

Dünyada Koronavirüs | ölenlerin sayısı 295 bini; vaka sayısı 4 milyon 387 bini aştı

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

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İlber Ortaylı, o tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındakinin kim olduğunu...

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