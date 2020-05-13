Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Mayıs 2020

Türkiye'de Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 3 bin 952'ye; vaka sayısı 143 bine yükseldi

Dünyada Koronavirüs | ölenlerin sayısı 295 bini; vaka sayısı 4 milyon 387 bini aştı

Sağlık Bakanı Koca: Yeni hayatımızda kalabalık AVM, stadyum, tam kapasite çalışan asansörler olmamalıdır

Sokaklar hareketlendi, 9 ilde vaka sayısı arttı

19 Mayıs etkinlikleri Koronavirüs nedeniyle dijital ortamda düzenlenecek

Somalı çocuklar izin günlerinde babalarının mezarlarına gitti

CHP Grup Başkanvekili Altay'dan RTÜK'e: Erdoğan'ı mutlu etmek ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz!

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu'ndan Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'na 'seçim sistemi' tepkisi: Bizim seçtiğimiz başkan değil artık kendisi

Almanya'da eşcinsellik ve transseksüelliği "hastalık" olarak tanımlayan Dr. Metin Çakır'ın işine son verildi

TFF: Süper Lig, 'şimdilik' 12 Haziran'da başlıyor