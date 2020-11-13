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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Kasım 2020

13 Kasım 2020 18:21

Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızı arttı

Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz

Hollanda, Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması için Avrupa Birliği'ni ikna etmeye çalışacak

İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı

“Yargı reformu” işaretinin ardından HSK harekete geçti: Osman Kavala ile ilgili belgeleri gönderin

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavisi devam eden başkan Muhittin Böcek'e ziyaret: Morali gayet iyi

Rekabet Kurulu'ndan Google'a 197 milyon lira ceza

Adnan Oktar'ın 1365 yıla kadar hapsi istendi

Kız arkadaşını darp ettikten sonra yayaların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'e 9 yıl hapis cezası

Galatasaray'da bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

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