Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Kasım 2020

13 Kasım 2020 18:21
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızı arttı
Erdoğan: Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemini başlatıyoruz
Hollanda, Türkiye'ye silah ambargosu uygulaması için Avrupa Birliği'ni ikna etmeye çalışacak
İstanbul'da pazar yerlerinde sigara içmek yasaklandı
“Yargı reformu” işaretinin ardından HSK harekete geçti: Osman Kavala ile ilgili belgeleri gönderin
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Antalya'da tedavisi devam eden başkan Muhittin Böcek'e ziyaret: Morali gayet iyi
Rekabet Kurulu'ndan Google'a 197 milyon lira ceza
Adnan Oktar'ın 1365 yıla kadar hapsi istendi
Kız arkadaşını darp ettikten sonra yayaların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'e 9 yıl hapis cezası
Galatasaray'da bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı
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