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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Haziran 2021

13 Haziran 2021 18:28

Sağlık Bakanı: Aşıda 40 yaşa kadar indik, randevu alabilirsiniz

Erdoğan: Merkez Bankası'nın döviz rezervi 100 milyar dolar seviyesine ulaşmış vaziyette

Akar'dan 'Libya' açıklaması: Bizim alnımız açık, başımız dik, gizli saklı bir şeyimiz yok

Karar Resmî Gazete’de yayımlandı; Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu kuruldu

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Balıkesir'de gübre fabrikasının faaliyetleri durduruldu

Erdoğan'dan Biden görüşmesi öncesi açıklama: Temenni ederim ki 24 Nisan'ı unutturacak adımları da atmış oluruz

G7 ülkeleri, yoksul ülkelere 1 milyar doz Covid-19 aşısı hibe edecek

Araştırma: En yaygın görülen Koronavirüs belirtileri değişti

Yomra Belediye Başkanı Bıyık'a saldırıda iki zanlı tutuklandı

"Demirören kredisi için açıklama yapılması çağrılarına AKP'li yöneticilerden tepki: Ekonomiye zarar verir"

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