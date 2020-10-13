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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ekim 2020

13 Ekim 2020 18:13

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılanma talebini reddetti

Şentop'tan Enis Berberoğlu açıklaması: Kesin hükmün kaldırılması durumunda değerlendirme yapılabilir

Kılıçdaroğlu'ndan 'Berberoğlu' kararına tepki: AYM kararına uymamak kaosa zemin hazırlar

Çavuşoğlu'ndan "Suriye'den çekilin" çıkışına: Suriye, İsveç'e veya AB'ye böyle bir yetki mi verdi?

İstinaf'tan 'Sözcü' kararı: Aralarında Çölaşan ve Doğru’nun da olduğu 7 kişinin hapis cezası onandı

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na erken seçim yanıtı: Terazi var tartı var, her şeyin bir vakti var, beklemesini bil

Sahte içkiden ölenlerin sayısı 42'ye yükseldi

Bakan Pakdemirli: Hatay'da yanan alanların tamamı yeniden ağaçlandırılacak

RTÜK'ün 72 saat süre verdiği Spotify, lisans alacak ve Türkiye'de temsilcilik açacak

İstanbul Ticaret Odası'ndan ekmeğe zam

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