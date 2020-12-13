T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Aralık 2020

13 Aralık 2020 18:14

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Aralık 2020

-İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali Tramvay Hattı 1 Ocak’ta hizmete giriyor

-Danıştay, SGK genelgesinin yürütmesini durdurmadı; Koronavirüs meslek hastalığı sayılmadı

-Millî Savunma Bakanlığı duyurdu; asker sevk tarihleri ertelendi

-Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması: Önce işveren ve hükûmet getirsin rakamı

-Ahmet Davutoğlu: Bana yapılanları anlatsaydım, Ak Parti parçalanırdı

-Hasan Ali Toptaş: Özrüm yanlış anlaşıldı; iftirayı atanlar korksun yargılanmaktan

-İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı: İstanbul'da pandemide 'bulaşıcı hastalık' kaynaklı ölüm 15 bini aştı

-Fransa'da Küresel Güvenlik Yasası'na tepkiler sürüyor; binlerce insan yeniden sokağa çıktı

-FDA Başkanı, Pfizer aşısına onay verirken baskı gördüğü iddialarını yalanladı

-1700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'ye döndü

ETİKETLER

bir bakıştagündemhaberlergünün gelişmeleri

Diğer Videolar

Boğaziçi öğrencilerine 'Kabe soruşturması' açılmasına denen olan serginin görüntüleri

HaberTürk'e bağlanan Hilal Kaplan, Hülya Hökenek ve İsmail Saymaz'ı hedef alınca yayından alındı

Saadet Partisi'nden canlı yayında ittifak açıklaması: Raydan çıkmış bir trenin hızını artırmak sadece felaketi artırır

Ekrem İmamoğlu'na canlı yayında sürpriz

Ünlü türkücü Alişan İstanbul Adliyesi'nde ifade verdi

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Ocak 2021

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Nevşin Mengü, Tayyip Erdoğan'ın 3 olumlu yanını açıkladı...

"AKP'ye oy veren ellerim kırılsın" diyen esnaf: "Şimdi olsa solcuya...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: En çok Canan Karatay’ı üzeceğini biliyorum...

Sabah yazarı Uluç'tan Fatih Altaylı'ya:  Patronun Turgay Bey’in en iyi...

İBB Sözcüsü Ongun'dan Demet Akalın'a metro yanıtı: Kullandığınız fotoğraf İstanbul’dan...

Kılıçdaroğlu'na mektup yazmışları; 3 milletvekili CHP'den istifa etti...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Nevşin Mengü, Tayyip Erdoğan'ın 3 olumlu yanını açıkladı...

"AKP'ye oy veren ellerim kırılsın" diyen esnaf: "Şimdi olsa solcuya...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24