Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Aralık 2020

-İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali Tramvay Hattı 1 Ocak’ta hizmete giriyor

-Danıştay, SGK genelgesinin yürütmesini durdurmadı; Koronavirüs meslek hastalığı sayılmadı

-Millî Savunma Bakanlığı duyurdu; asker sevk tarihleri ertelendi

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