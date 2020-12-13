13 Aralık 2020 18:14
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Aralık 2020
-İmamoğlu: Alibeyköy-Cibali Tramvay Hattı 1 Ocak’ta hizmete giriyor
-Danıştay, SGK genelgesinin yürütmesini durdurmadı; Koronavirüs meslek hastalığı sayılmadı
-Millî Savunma Bakanlığı duyurdu; asker sevk tarihleri ertelendi
-Türk-İş’ten asgari ücret açıklaması: Önce işveren ve hükûmet getirsin rakamı
-Ahmet Davutoğlu: Bana yapılanları anlatsaydım, Ak Parti parçalanırdı
-Hasan Ali Toptaş: Özrüm yanlış anlaşıldı; iftirayı atanlar korksun yargılanmaktan
-İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı: İstanbul'da pandemide 'bulaşıcı hastalık' kaynaklı ölüm 15 bini aştı
-Fransa'da Küresel Güvenlik Yasası'na tepkiler sürüyor; binlerce insan yeniden sokağa çıktı
-FDA Başkanı, Pfizer aşısına onay verirken baskı gördüğü iddialarını yalanladı
-1700 yıllık Kybele heykeli Türkiye'ye döndü
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