Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ağustos 2020

13 Ağustos 2020 18:36
Muharrem İnce: 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız, Memleket Hareketi'ni hep birlikte başlatacağız
Mahir Ünal: Millet İttifakı'nın kendi içinde büyük sorunları var
Özgür Özel'den İnce'ye: CHP, şahısların geleceğinin planlandığı bir parti değildir
YÖK: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak
Bahçeli: Atatürk'ün ahı tuttu, Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak
ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınavlara başvurularda HES kodu istenecek
Yunanistan ordusu yüksek alarmda; askerler tatilden geri çağrıldı
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