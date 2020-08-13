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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ağustos 2020

13 Ağustos 2020 18:36

Muharrem İnce: 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız, Memleket Hareketi'ni hep birlikte başlatacağız

Mahir Ünal: Millet İttifakı'nın kendi içinde büyük sorunları var

Özgür Özel'den İnce'ye: CHP, şahısların geleceğinin planlandığı bir parti değildir

YÖK: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak

Bahçeli: Atatürk'ün ahı tuttu, Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak

ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınavlara başvurularda HES kodu istenecek

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Galata Kulesi'nde yıkım yapıldı, izin talebi sonra geldi!

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