Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 13 Ağustos 2020

Muharrem İnce: 4 Eylül'de Sivas'ta olacağız, Memleket Hareketi'ni hep birlikte başlatacağız

Mahir Ünal: Millet İttifakı'nın kendi içinde büyük sorunları var

Özgür Özel'den İnce'ye: CHP, şahısların geleceğinin planlandığı bir parti değildir

YÖK: Üniversitelerde eğitim 1 Ekim'den sonra başlayacak

Bahçeli: Atatürk'ün ahı tuttu, Muharrem İnce, CHP içinde Atatürk'e dönüşü başlatacak

ÖSYM Başkanı duyurdu: Sınavlara başvurularda HES kodu istenecek

Yunanistan ordusu yüksek alarmda; askerler tatilden geri çağrıldı

Bir kadın, balkondan tırmanarak eve giren eski eşi tarafından boğularak öldürüldü!

Kılıçdaroğlu, Özel ve Kaftancıoğlu'nu mermiyle tehdit eden kişi hakkında 6 yıla kadar hapis istemi

Galata Kulesi'nde yıkım yapıldı, izin talebi sonra geldi!