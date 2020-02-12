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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Şubat 2020

12 Şubat 2020 19:09

-Erdoğan: Askerlerimize zarar gelirse Soçi Mutabakatı'na bağlı kalmayacağız; rejim güçlerini her yerde vuracağız

-Rusya Dışişleri: İdlib'de durumun kötüye gitme nedeni Ankara'nın yükümlülüklerini yerine getirmemesi

-Suriye Dışişleri: Erdoğan gerçeklikten kopuk

-Adalet Bakanı Gül: "Siyasi ayak Erdoğan" demek milletin aklıyla alay etmektir

-CHP'li Özgür Özel'den Erdoğan'a yanıt: Çamuru karşı tarafa atmadan önce iyi düşünün, önce sizin elinize bulaşacak

-Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tespiti için ürettiğimiz kiti yurt dışına satacağız

-Merkez Bankası piyasaya 4 milyar TL verdi

-Başsavcıdan 4 yıl sonra açıklama: Tahir Elçi soruşturması dava aşamasına geçecek

-AtlasGlobal iflasını açıklamaya hazırlanıyor

-Mülteci kamplarındaki çocukların eğitimi için mücadele eden 21 yaşındaki Almellehan'a 'Barış Ödülü' verildi

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Bir bakışta bugünt24gündem özet12 şubat 2020

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