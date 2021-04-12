T24 LogoT24 Logo
Haberler

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Nisan 2021

12 Nisan 2021 19:51

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı

Kabine toplantısından önce açıklama: Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor; iki seçenek üzerinde duruluyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık: Kabine toplantısında 16 Nisan'dan bayrama kadar sürecek tam kapanma önerisi gündeme gelecekmiş

TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Elbek: Ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara yetişemiyoruz, sona geldik! 

DSÖ: Koronavirüs salgınının sona ermesi için uzun bir yol var

14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

TÜİK açıkladı: Şubat ayında işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 oldu

İçişleri'nden "Ramazan Tedbirleri" genelgesi: Kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek

Yavaş, 2020 çalışmalarını anlattı: Ankara'da hâlâ tankerle su taşınan yerler varken, bizden uçuk kaçık projeler beklemesinler

DEVA Partisi kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti

 

bir bakışta bugüngündemgelişmehaberhaberler

Diğer Videolar

Anadolu Efes'i Avrupa'nın zirvesine taşıyan tarihi maçın önemli anları

Sarıgül: 16 aydır kapalı olan işletmeler 1 Haziran’da açılmalı

Kağıthane'de iki aile birbirine girdi, polis havaya ateş açtı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 30 Mayıs 2021

Kocaeli esnafı: Helallik yok; kendileri sefa sürüyorlar

Amasya'da heyelan anı böyle görüntülendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melik Yiğitel'den canlı yayında Cüneyt Özdemir, İsmail Saymaz ve Merdan...

Hulki Cevizoğlu'nun 'müthiş' diyerek paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Korkusuz yazarı Takan: Yakında, “128 milyar dolar nerede?”den daha büyük...

Ahmet Davutoğlu: Berat Albayrak cahilin ta kendisidir, ekonomi bu yüzden...

AKP'de Süleyman Soylu krizi; "Parti fiilen gruplara ayrılmış durumda"...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı programda imam, Atatürk'e atfen "zalim ve kafir"...

Yeni Şafak yazarı Karagül ile Yeni Akit yazarı Dilipak arasında...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Melik Yiğitel'den canlı yayında Cüneyt Özdemir, İsmail Saymaz ve Merdan...

Hulki Cevizoğlu'nun 'müthiş' diyerek paylaştığı video sosyal medyada gündem oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24