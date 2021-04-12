Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Nisan 2021

Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı

Kabine toplantısından önce açıklama: Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor; iki seçenek üzerinde duruluyor

Gazeteci Candaş Tolga Işık: Kabine toplantısında 16 Nisan'dan bayrama kadar sürecek tam kapanma önerisi gündeme gelecekmiş

TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Elbek: Ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara yetişemiyoruz, sona geldik!

DSÖ: Koronavirüs salgınının sona ermesi için uzun bir yol var

14 emekli amiral adliyeye sevk edildi

TÜİK açıkladı: Şubat ayında işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 oldu

İçişleri'nden "Ramazan Tedbirleri" genelgesi: Kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek

Yavaş, 2020 çalışmalarını anlattı: Ankara'da hâlâ tankerle su taşınan yerler varken, bizden uçuk kaçık projeler beklemesinler

DEVA Partisi kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti