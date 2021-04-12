Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Nisan 2021

12 Nisan 2021 19:51
Rusya'dan Türkiye'ye uçuşları azaltma kararı
Kabine toplantısından önce açıklama: Çok daha sert tedbirler almaktan başka çözüm gözükmüyor; iki seçenek üzerinde duruluyor
Gazeteci Candaş Tolga Işık: Kabine toplantısında 16 Nisan'dan bayrama kadar sürecek tam kapanma önerisi gündeme gelecekmiş
TTB Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi Doç. Dr. Elbek: Ne ayaktan tedavilere, ne yatması gereken hastalara yetişemiyoruz, sona geldik!
DSÖ: Koronavirüs salgınının sona ermesi için uzun bir yol var
14 emekli amiral adliyeye sevk edildi
TÜİK açıkladı: Şubat ayında işsizlik oranı 0,7 puanlık artış ile yüzde 13,4 oldu
İçişleri'nden "Ramazan Tedbirleri" genelgesi: Kalabalıkların bir araya geldiği etkinlik ve iftar çadırlarına izin verilmeyecek
Yavaş, 2020 çalışmalarını anlattı: Ankara'da hâlâ tankerle su taşınan yerler varken, bizden uçuk kaçık projeler beklemesinler
DEVA Partisi kurucularından Prof. Dr. Arzu Kılıçlar ve Nevim Bilici partiden istifa etti
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