Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Mayıs 2021

12 Mayıs 2021 18:08
Sağlık Bakanlığı: CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi
Erdoğan, Putin ile Filistin'i görüştü: Uluslararası camia, İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermeli
İsrail ve Gazze'de gerilim 7 yılın en yüksek seviyesinde: Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 53'e yükseldi
İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı
Soylu: Bayramınızı çekirdek ailenizle değerlendirin; 17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli
Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri bile doğruysa felaket, savcılar harekete geçmeli
HKP'den Mehmet Ağar ve AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar hakkında suç duyurusu
Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk yapacakları işin İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koymak olduğunu söyledi
Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle diyaloğa hazırız; Millet İttifakı'na girme talebimiz yok
Babacan: Trollerle, illegal yapılarla üzerimize gelmeye çalışan iktidar mensuplarına sesleniyorum: Korkmuyoruz
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