Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Mayıs 2021

Sağlık Bakanlığı: CoronaVac aşısının yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi

Erdoğan, Putin ile Filistin'i görüştü: Uluslararası camia, İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermeli

İsrail ve Gazze'de gerilim 7 yılın en yüksek seviyesinde: Saldırılar sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 53'e yükseldi

İslam İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'nin sunduğu üç öneri konusunda mutabık kalındı

Soylu: Bayramınızı çekirdek ailenizle değerlendirin; 17 Mayıs 05.00'e kadar tedbirlerimiz geçerli

Cemil Çiçek'ten Sedat Peker açıklaması: Binde biri bile doğruysa felaket, savcılar harekete geçmeli

HKP'den Mehmet Ağar ve AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar hakkında suç duyurusu

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde ilk yapacakları işin İstanbul Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe koymak olduğunu söyledi

Sancar: Cumhurbaşkanlığı seçiminde muhalefetle diyaloğa hazırız; Millet İttifakı'na girme talebimiz yok

Babacan: Trollerle, illegal yapılarla üzerimize gelmeye çalışan iktidar mensuplarına sesleniyorum: Korkmuyoruz