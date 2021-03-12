Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Mart 2021

12 Mart 2021 19:34
Erdoğan’dan “İllerde yeniden kapanma olacak mı?” sorusuna yanıt: Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız
Akşener: Meclis FETÖ Araştırma Komisyonu'nda konuşmamı Devlet Bahçeli engelledi
Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı: Özünde; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ekonomik büyüme bulunuyor
Çavuşoğlu: Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı
Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı
SGK, Anayasa Mahkemesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlar için aldığı kararı tanımadı!
Kurum: İklim kanunu hazırlayacağız; 2030, 2050 yılına yönelik adımlarımızı atacağız
Kalın: S-400'lerden geri adımımız söz konusu değil
Bursa'da freni patladığı belirtilen TIR, çok sayıda araca çarptı: 3 kişi yaşamını yitirdi
Boğaziçi'nde akademisyenler 50 gündür eylemde: Taviz vermeyeceğiz
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