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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Mart 2021

12 Mart 2021 19:34

Erdoğan’dan “İllerde yeniden kapanma olacak mı?” sorusuna yanıt: Aldığımız kararın arkasında durmayı zorlayacağız

Akşener: Meclis FETÖ Araştırma Komisyonu'nda konuşmamı Devlet Bahçeli engelledi

Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı: Özünde; yatırım, üretim, istihdam ve ihracat temelinde ekonomik büyüme bulunuyor

Çavuşoğlu: Mısır'la diplomatik düzeyde temaslarımız başladı

Avrupa Birliği, Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı

SGK, Anayasa Mahkemesi'nin 65 yaş üstü vatandaşlar için aldığı kararı tanımadı!

Kurum: İklim kanunu hazırlayacağız; 2030, 2050 yılına yönelik adımlarımızı atacağız

Kalın: S-400'lerden geri adımımız söz konusu değil

Bursa'da freni patladığı belirtilen TIR, çok sayıda araca çarptı: 3 kişi yaşamını yitirdi

Boğaziçi'nde akademisyenler 50 gündür eylemde: Taviz vermeyeceğiz

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Üsküdar'da bir erkek, kadınların camiye girmesine izin vermedi: Peygamberin hadislerinden...

Piyanist Selen Gülün: Mücadele vermek zorunda kaldığımız bir şeyin içindeyiz,...

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