Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Mart 2020

12 Mart 2020 19:29
Türkiye’de eğitime Koronavirüs arası
Koronavirüs | İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması: Yapılan zamları takibe alacağız
Türkiye’de Koronavirüs tedbirleri arttı: Belediyeler etkinlikleri iptal etti; siyasi partiler de faaliyetlerini erteledi
Koronavirüs tedbirleri global ekonomiyi etkiledi: Borsalar çakıldı; dolar yükseldi
Prof. Dr. Esin Şenol: Koronavirüs tanı testleri yaygınlaştırılmalı ve 1 metrelik sosyal mesafe korunmalı
Nevruz mitingleri Koronavirüs nedeniyle iptal edildi!
İhlas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mücahid Ören hakkında soruşturma başlatıldı
AB, Yunan adalarındaki mültecilere geri dönmeleri için 2 bin Euro verecek
Trump'tan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı erteleme teklifi
© Tüm hakları saklıdır.