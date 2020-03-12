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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Mart 2020

12 Mart 2020 19:29

Türkiye’de eğitime Koronavirüs arası

Koronavirüs | İspanya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 84'e çıktı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Koronavirüs açıklaması: Yapılan zamları takibe alacağız

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