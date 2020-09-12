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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Eylül 2020

12 Eylül 2020 18:27

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Eylül 2020

-Erdoğan'dan Macron'a yanıt: Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak

-Bakan Akar: Hadlerini ve boylarını aşarak bize ders vermeye kalkanları kabul etmemiz mümkün değil

-Bahçeli: 15 Temmuz'da olduğu gibi 12 Eylül de dış bağlantılıdır

-Bakan Dönmez: Karadeniz'den ve Doğu Akdeniz'den yeni müjdeler alacağımız günler yakın

-Bakanlıktan genelge: HES kodu olmayan yolcuları kabul eden araçlar 10 gün seferden men edilecek

-Ankara Polatlı'da kum fırtınası yaşandı

-Bakan Selçuk: Kısa çalışma ödeneği aralık ayı sonuna kadar uzatılabilir

-Cumartesi Anneleri: 12 Eylül'de kaybedilenleri unutmayacağız!

-İran, şampiyon güreşçi Navid Afkari'yi idam etti

-Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın Koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu

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