Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ekim 2020

12 Ekim 2020 18:47
İstanbul'da bir kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi; hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi
Kimya Mühendisleri Odası'ndan çağrı: Alkoldeki vergiler makul düzeye indirilmeli
Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkese uydu, samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı
Kavala’nın avukatlarından ikinci iddianameye sert tepki: Bu suçlamaların bir hukuki bedeli olacaktır
Türk Tabipleri Birliği: Eylül ayında 275 bin pozitif Koronavirüs vakası gizlendi
Türk Eczacıları Birliği: 10 milyon civarında grip aşısına ihtiyaç var
Bakan Soylu: Kavanozda yetişmedim, Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı
AKP'li Muş: Çevre ajansı için yasa teklifimizi sunduk, sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek
DEVA Partisi 'engeli' aştı; Türkiye'de ilk kez engelli bir kadın ilçe başkanı seçildi
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