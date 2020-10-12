T24 LogoT24 Logo
Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ekim 2020

12 Ekim 2020 18:47

İstanbul'da bir kişi sahte içki nedeniyle yaşamını yitirdi; hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükseldi

Kimya Mühendisleri Odası'ndan çağrı: Alkoldeki vergiler makul düzeye indirilmeli

Bakan Akar: Azerbaycanlı kardeşlerimiz ateşkese uydu, samimiyetsizlik yapan Ermenistan uymadı

Kavala’nın avukatlarından ikinci iddianameye sert tepki: Bu suçlamaların bir hukuki bedeli olacaktır

Türk Tabipleri Birliği: Eylül ayında 275 bin pozitif Koronavirüs vakası gizlendi

Türk Eczacıları Birliği: 10 milyon civarında grip aşısına ihtiyaç var

Bakan Soylu: Kavanozda yetişmedim, Amerika'dan bir günde talimatla gelmedim

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 35 gün sonra uyandırıldı

AKP'li Muş: Çevre ajansı için yasa teklifimizi sunduk, sıfır atık sistemi kurmayanlara para cezası gelecek

DEVA Partisi 'engeli' aştı; Türkiye'de ilk kez engelli bir kadın ilçe başkanı seçildi

ETİKETLER

gündemekonomisiyasetpiyasalarkoronavirüskoronavirüs aşısıcovid-1912 ekim 2020türk tabipler birliğibakan akarazerbaycanermenistanistanbulkavala

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Kasım 2020

Akşener, Millet İttifakı'nı yorumladı: Bu sisteme 31 Mart'tan sonra ayda bir ateş ediliyor

Salgına karşı önlemlerde sorumlu kim; Erdoğan'a göre "karar yetkimiz yok" diyen Bilim Kurulu birinci derecede sorumlu

İmamoğlu'ndan Erdoğan'ın “Kanal İstanbul’da sona gelinmiştir” açıklamasına yanıt: Doğru, Kanal İstanbul’un sonu gelmiştir

Hanefi Avcı, Çakıcı sorusunu pas geçti; Demirtaş ve Kavala için "İnsanları içeri tıkmak için bahane arıyoruz" dedi

Camilerde Koronavirüs denetimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan'dan Koronavirüs tedbirleri açıklaması: Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim...

Çakıcı'dan Kılıçdaroğlu'na yeni mektup: Sende beni öldürtecek yürek var mı...

"18 yıl önce Türkiye’de araba yoktu" sözü, istifa getirdi...

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlayacak? ...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

HDP'li Garo Paylan: Yandaş iş insanlarına her yıl 40 milyar...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Kayyım, 120 bin nüfuslu ilçeyi 500 bin gösterdi, İller Bankası'ndan...

Barış Atay: 10 yıldır Twitter'dayım, ne zaman bir şey söylesem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24