Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Aralık 2020

Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, istisna kapsamındaki kişi rutin güzergâhının dışına çıkamayacak

Sputnik V aşısının Faz 3 testleri tamamlandı; etkinliği yüzde 91,4 olarak açıklandı

Bahçeli: Ne Erbil, ne Washington, ne de Brüksel benim Kürt kökenli kardeşlerimizi sevdiğim kadar sevemez

Mithat Sancar: İktidar ortağının 'itlaf' sözü Kürtlere yönelik soykırım çağrısıdır

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a tepki: Bu tacizden başka bir şey değil

Osman Kavala: AYM ve yerel mahkemeden hukuk normlarına uygun karar bekliyorum

Milletvekillerinin bakanlara soru sorma süresi 1 dakikadan 40 saniyeye düşürüldü

"Fahrettin Altun" soruşturmasında, Canan Kaftancıoğlu 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

İzmir'de sel: Dere yatağında suya kapılan araçtaki 2 kişinin cesetlerine ulaşıldı

Uşak'ta doğalgaz patlaması: 5 kişi yaralandı