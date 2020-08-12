Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ağustos 2020

Bakanlığın el koyduğu Galata Kulesi’nde iş makinesiyle yıkıma İBB isyanı: Suç niteliğinde!

Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz'deki durumu görüşecek

Bakan Akar: Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor

Dolardaki yükseliş zam beklentisi yaratınca mağazalar doldu; satışlar yüzde 20-30 arttı

beIN Sports, "Kadınlar futbolda olmamalı" diyen spiker Melih Şendil'le yollarını ayırdı

Oğlunun adıyla açılan tesisin açılışına çağırılmayan Olçok: Abdullah'ın annesi var biliyorsunuz değil mi?

Bahçeli: Döviz kurunun yükselişinden sevinenler bir defa zalimlerin oyuncağıdır

Davutoğlu: Kim bu dış mihraklar, ‘Reis Trump' mı, sürekli dostluk mesajları verdiğiniz Rusya mı?

TTB Covid-19 izleme kurulu üyesi Prof. Pala: Ülkemizde test stratejisi bir an önce değişmeli

Araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı