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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ağustos 2020

12 Ağustos 2020 18:45

Bakanlığın el koyduğu Galata Kulesi’nde iş makinesiyle yıkıma İBB isyanı: Suç niteliğinde!

Yunanistan ve ABD dışişleri bakanları Doğu Akdeniz'deki durumu görüşecek

Bakan Akar: Türkiye Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile yaşadığı sorunu diyalogla çözmek istiyor

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Davutoğlu: Kim bu dış mihraklar, ‘Reis Trump' mı, sürekli dostluk mesajları verdiğiniz Rusya mı?

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Araç muayene süreleri 30 Eylül'e kadar uzatıldı

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