Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ocak 2021

-BioNTech: Koronavirüs aşısı üretim kapasitesini 2 milyar doza yükselteceğiz

-Endonezya, Çin'in Sinovac aşısının yüzde 65.3 oranında etkili olduğunu duyurdu

-Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik dava

-Bahçeli'den Yargıtay'a HDP'yi kapatma çağrısı

-HDP'den Bahçeli'nin 'kapatma' çağrısına yanıt: Yargı üzerinde baskı kurarak anayasal suç işliyor

-Çavuşoğlu: Yunanistan'la tüm meseleleri görüşmeye hazırız

-Yunanistan Dışişleri Bakanı: Türkiye'den istikşafi görüşme talebi almadım

-Rekabet Kurulu'ndan Facebook ve WhatsApp hakkında soruşturma

-İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için toplu taşıma yasağı

-Adnan Oktar'a 10 ayrı suçtan 1075 yıl 3 ay hapis cezası