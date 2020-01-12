Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ocak 2020

12 Ocak 2020 19:08
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Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...
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