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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 12 Ocak 2020

12 Ocak 2020 19:08

-Bahçeli: Dava arkadaşlarımızdan kırgın olarak muhtelif dönemde sağa sola sapanları tekrar bir duldaya çekmek istiyorum

-8 gündür kayıp olan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor

-ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: İran’ın Suriye’deki varlığı bölgedekileri IŞİD’e katılmaya itt

-Trump'tan İran'a uyarı: Protestocularınızı öldürmeyin

-Libya'da ateşkes: İtalya, Türkiye ve Rusya'nın da dahil olacağı üçlü mekanizma kurulmasını önerdi

-Prens William, Harry ve Meghan'ın kraliyet kararını değerlendirdi: Hayatım boyunca ona kol kanat gerdimi, artık bunu yapamayacağım

-Fransa'da hükümetten emeklilik yaşında geri adım

-Birleşmiş Milletler, borcunu ödemeyen 7 ülkenin oy kullanma hakkını askıya aldı

-Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı: Bir kısmı FETÖ ile bağlantılı 50 dosyayı savcılığa vereceğiz

-17 yaşındaki lise öğrencisi, NASA stajının 3. gününde yeni bir gezegen keşfetti

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