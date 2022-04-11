Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Nisan 2022

11 Nisan 2022 18:12
Kılıçdaroğlu: Göç İdaresi'ne milletimiz adına gitmem gerekiyor ama sonucun ne olacağını herkes biliyor
Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'Göç idaresi' açıklamasına: Yine saçmalamış
Yavaş'tan adaylık tartışmalarına: Bir belediye başkanı sadece görevini yapmalı, bu tür açıklamalar rızamın dışında
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olduğu iddia edilen Haşim Kılıç: Benim dışımda gelişen bir konu
Bakan Nebati, enflasyon için 'yıl sonu' açıklamasını yineledi: Biz belli bir plan çerçevesi içerisindeyiz, biraz sabır
Motorine indirim
Bakan Karaismailoğlu'ndan İmamoğlu'na 250 bin liralık tazminat davası
AKP Gençlik Kolları Başkanı'ndan sahur eleştirilerine: Çalışıyoruz diye kuduruyorlar
Pınar Gültekin davasında 11. duruşmada da karar çıkmadı
Kremlin, Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmamaları konusunda uyardı
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