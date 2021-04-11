Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Nisan 2021

Kulis | Ramazan ayında kapanma gündemde: Kuaför ve spor salonlarına yasak; düğün, taziye, asker uğurlamaya sınırlama gelebilir

Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz

Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulumuz bir şahsın rehini, korkmayın, konuşun, yanınızdayız

Bakan Selçuk: Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz

Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü: Ülkedeki aşıların çok yüksek koruma oranı yok

Kalın'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır

CHP'li Tanrıkulu'nun parti kapatma sorusuna TBMM Başkanı Şentop'tan "sorulamayacak konular" iadesi

Vali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan Koronavirüs aşı sayısını açıkladı: Toplamda 2 milyon 814 bin aşılama

İki sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

AKP’li belediyenin projesiyle Almanya’ya gönderilen 43 kişi geri dönmedi