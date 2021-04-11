Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Nisan 2021

11 Nisan 2021 18:31
Kulis | Ramazan ayında kapanma gündemde: Kuaför ve spor salonlarına yasak; düğün, taziye, asker uğurlamaya sınırlama gelebilir
Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti Devleti kimliğine sahip olduğu halde gavurun kılıcını sallayarak üzerimize gelenleri gördükçe de üzülüyoruz
Kılıçdaroğlu: Bilim Kurulumuz bir şahsın rehini, korkmayın, konuşun, yanınızdayız
Bakan Selçuk: Canlı sınıf uygulamamızı yakında tüm ülkeye yaygınlaştırıyoruz
Çin Hastalık Kontrol Merkezi Direktörü: Ülkedeki aşıların çok yüksek koruma oranı yok
Kalın'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz’de ve bölgede yaşanacak her tür gerilim ve çatışma herkesin zararınadır
CHP'li Tanrıkulu'nun parti kapatma sorusuna TBMM Başkanı Şentop'tan "sorulamayacak konular" iadesi
Vali Yerlikaya, İstanbul'da yapılan Koronavirüs aşı sayısını açıkladı: Toplamda 2 milyon 814 bin aşılama
İki sağlık çalışanı daha Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi
AKP’li belediyenin projesiyle Almanya’ya gönderilen 43 kişi geri dönmedi
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