Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Mayıs 2021

11 Mayıs 2021 18:11
İsrail'in hava saldırıları Gazze'de 26 Filistinliyi öldürdü; Hamas roketlerinin 2 İsrailliyi öldürdüğü açıklandı
Netanyahu: Gazze'ye hava saldırılarının sıklığı artırılacak
Dışişleri: İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs için ortak eylem planı hazırlamalıyız
Bahçeli: Asıl mafya, asıl kanun kaçağı, terör örgütleriyle el ele verenlerdir
Danıştay, Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul Sözleşmesi savunması istedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi tamamen hayal ürünü
Şehit aileleri, arife ve bayramın 1. gününde kısıtlamadan muaf olacak
Kara para aklamakla suçlanan SBK Holding davasında tutuklu sanık kalmadı
Covid-19'dan ölen doktorun ailesine ölüm geliri bağlandı
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