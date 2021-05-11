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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Mayıs 2021

11 Mayıs 2021 18:11

İsrail'in hava saldırıları Gazze'de 26 Filistinliyi öldürdü; Hamas roketlerinin 2 İsrailliyi öldürdüğü açıklandı

Netanyahu: Gazze'ye hava saldırılarının sıklığı artırılacak

Dışişleri: İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Kudüs için ortak eylem planı hazırlamalıyız

Bahçeli: Asıl mafya, asıl kanun kaçağı, terör örgütleriyle el ele verenlerdir

Danıştay, Cumhurbaşkanlığı’ndan İstanbul Sözleşmesi savunması istedi

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Kur farkı vergisi tamamen hayal ürünü

Şehit aileleri, arife ve bayramın 1. gününde kısıtlamadan muaf olacak

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