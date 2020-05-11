Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Mayıs 2020

11 Mayıs 2020 19:57
16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak, 9 ilde daha seyahat kısıtlaması kaldırıldı
Türkiye'de Koronavirüs | Ölüm sayısı 3 bin 841'i; vaka sayısı 139 bini geçti
Dünyada Koronavirüs | Ölenlerin sayısı 285 bini; vaka sayısı 4 milyon 226 bini aştı
AVM'ler açıldı; giriş kapılarında uzun insan kuyrukları oluştu
Otel ve restoranlar 27 Mayıs'tan itibaren açılıyor
Ankara'da asbestli boruların değişmesine onay vermeyen AKP ve MHP'li meclis üyelerine dava
SGK Covid-19'u 'iş kazası' statüsünden çıkardı; doğrudan maddi ve manevi tazminat davası açılamayacak
Af Örgütü: Rusya ve Esad yönetimi Suriye'nin kuzeybatısında savaş suçu işliyor
Beyaz eşyadan müzik aletine, spor malzemelerinden yer kaplamasına pek çok ürüne ek vergi geldi
Cantenbury Üniversitesi’nden gökbilimciler, milyonda bir rastlanan Dünya benzeri bir gezegen keşfetti
© Tüm hakları saklıdır.