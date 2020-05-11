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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Mayıs 2020

11 Mayıs 2020 19:57

16-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak, 9 ilde daha seyahat kısıtlaması kaldırıldı

Türkiye'de Koronavirüs | Ölüm sayısı 3 bin 841'i; vaka sayısı 139 bini geçti

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