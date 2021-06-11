Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2021

11 Haziran 2021 18:23
Bakan Koca, ulaşım faaliyetlerinde çalışanların, kargo çalışanlarının ve kuryelerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu
İstanbul İl Sağlık Müdürü: 1,5 ay içinde İstanbul’un hepsini aşılarız
Sağlık Bakanlığı açıkladı: Paranox piyasadan toplatılacak
Almanya, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor
Cemil Çiçek: Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var, bunu görmezden gelebilir misiniz?
Peker'in suçladığı hâkim Toklu'nun meslekten ihracı için HSK’ya başvuru yapıldı
Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa; Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu
CHP'li Ağbaba'dan "Avrupa mal bulmakta zorlanıyor," diyen Bakan Soylu'ya: Çünkü tüm mallar ülkemizde!
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "S-400'lerin İncirlik'e yerleştirilmesi teklif edildi mi?" sorusunu yanıtlamaktan kaçındı
İBB, ‘Erdoğan’ın diploması’ başvurusuna olumsuz yanıt verdi
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