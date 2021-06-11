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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2021

11 Haziran 2021 18:23

Bakan Koca, ulaşım faaliyetlerinde çalışanların, kargo çalışanlarının ve kuryelerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu

İstanbul İl Sağlık Müdürü: 1,5 ay içinde İstanbul’un hepsini aşılarız

Sağlık Bakanlığı açıkladı: Paranox piyasadan toplatılacak

Almanya, 1 Temmuz'dan itibaren Türkiye'ye seyahat uyarısını kaldırıyor

Cemil Çiçek: Ortalıkta siyasetçilerin araçlarına çantalar dolusu para konulduğu iddiaları var, bunu görmezden gelebilir misiniz?

Peker'in suçladığı hâkim Toklu'nun meslekten ihracı için HSK’ya başvuru yapıldı

Soylu: Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa; Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu

CHP'li Ağbaba'dan "Avrupa mal bulmakta zorlanıyor," diyen Bakan Soylu'ya: Çünkü tüm mallar ülkemizde!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "S-400'lerin İncirlik'e yerleştirilmesi teklif edildi mi?" sorusunu yanıtlamaktan kaçındı

İBB, ‘Erdoğan’ın diploması’ başvurusuna olumsuz yanıt verdi

 

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