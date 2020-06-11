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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2020

11 Haziran 2020 18:48

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkeler arası seyahatin 15 Haziran'da başlamasını önerdi

Yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için gözetim uygulaması kalktı

Lutfthansa 22 bin çalışanını işten çıkaracak

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