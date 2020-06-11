Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2020

11 Haziran 2020 18:48
Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkeler arası seyahatin 15 Haziran'da başlamasını önerdi
Yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için gözetim uygulaması kalktı
Lutfthansa 22 bin çalışanını işten çıkaracak
Esad, Suriye Başbakanı Hamis’i görevden aldı
Bahçeli devreye girdi, Meclis'te CHP'li Özel'e saldıran MHP'li Kılavuz özür diledi
DEVA Partisi'nden işsizlik verilerine tepki: Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 23,1
CHP'den infaz kanunu için AYM'ye ikinci başvuru
Farklı darbecileri tasfiye için FETÖ ile AKP'nin kol kola girdiğini söyleyen AKP Medya Başkan Yardımcısı istifa etti!
CHP'li Özgür Özel bekçilere seslendi: Bekçi olun, 'tekçi' olmayın
Fenerbahçe'de Covid-19 testleri negatif çıktı
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