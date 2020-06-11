Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Haziran 2020

Avrupa Birliği Komisyonu, üye ülkeler arası seyahatin 15 Haziran'da başlamasını önerdi

Yurt dışından Türkiye'ye gelecek vatandaşlar için gözetim uygulaması kalktı

Lutfthansa 22 bin çalışanını işten çıkaracak

Esad, Suriye Başbakanı Hamis’i görevden aldı

Bahçeli devreye girdi, Meclis'te CHP'li Özel'e saldıran MHP'li Kılavuz özür diledi

DEVA Partisi'nden işsizlik verilerine tepki: Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 23,1

CHP'den infaz kanunu için AYM'ye ikinci başvuru

Farklı darbecileri tasfiye için FETÖ ile AKP'nin kol kola girdiğini söyleyen AKP Medya Başkan Yardımcısı istifa etti!

CHP'li Özgür Özel bekçilere seslendi: Bekçi olun, 'tekçi' olmayın

Fenerbahçe'de Covid-19 testleri negatif çıktı