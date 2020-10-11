11 Ekim 2020 18:39
Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ekim 2020
-Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacağı ortaya çıktı!
-Ali Babacan: Onlara göre ülkenin yarısı hain; ülkeyi korkuyla yönetmeye çalışıyorlar
-TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan artık küresel bir sorundur
-Aliyev: Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor
-İyi Partili Çıray: Kamu kaynaklarından 6 milyar 216 milyon lira tarikat ve cemaatleri mi aktarıldı?
-İBB: Yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz
-İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
-'Cübbeli Ahmet Hoca': Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu, aleyhine konuşmak caiz değil
-Gülistan Doku'nun ablası: Eski Vali Yardımcısı ve İŞKUR Müdürü 'Konuşmayın' diye uyardı
-İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık maliyeti 12 milyon
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