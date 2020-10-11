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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ekim 2020

11 Ekim 2020 18:39

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ekim 2020

-Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacağı ortaya çıktı!

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-Aliyev: Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor

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-İBB: Yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz

-İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

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