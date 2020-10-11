Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ekim 2020

-Hatay'daki yangın bölgesinde maden projesi yapılacağı ortaya çıktı!

-Ali Babacan: Onlara göre ülkenin yarısı hain; ülkeyi korkuyla yönetmeye çalışıyorlar

-TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan artık küresel bir sorundur

-Aliyev: Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor

-İyi Partili Çıray: Kamu kaynaklarından 6 milyar 216 milyon lira tarikat ve cemaatleri mi aktarıldı?

-İBB: Yarın toplu ulaşım 8 saat ücretsiz

-İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

-'Cübbeli Ahmet Hoca': Mustafa Kemal Atatürk bu devletin kurucusu, aleyhine konuşmak caiz değil

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-İBB Yeşil Alanlar Daire Başkanı Seçkin: Yeşil duvarların İstanbul’a yıllık maliyeti 12 milyon