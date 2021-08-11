Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ağustos 2021

11 Ağustos 2021 19:17
Karadeniz'de 4 ilde sel, su baskını ve heyelan
Kastamonu'da Bozkurt Belediye Başkanı sel felaketini bu sözlerle anlattı: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz
Bakan Pakdemirli: HES'lerle ilgili problem yok, genelde HES'ler bana göre bu işin mağduru oluyor
Pakdemirli: Burdur, Bucak yangını tehlikeli; yanan evler, boşaltılan evler var
Manavgat'ta yine yangın: Yerleşim yerine yakın mesafede
Kamu işçilerine yüzde 12 zam yapıldı
Kılıçdaroğlu: Sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır
Öztrak: Merkez Bankası Başkanı yarın faizi indirmezse patronu ne yapacak, göreceğiz
İyi Parti'den RTÜK Başkanı hakkında basın hürriyetini engellemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu
Eda Nur Kaplan soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı
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