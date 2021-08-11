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Bir Bakışta Bugün

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 11 Ağustos 2021

11 Ağustos 2021 19:17

Karadeniz'de 4 ilde sel, su baskını ve heyelan

Kastamonu'da Bozkurt Belediye Başkanı sel felaketini bu sözlerle anlattı: İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz

Bakan Pakdemirli: HES'lerle ilgili problem yok, genelde HES'ler bana göre bu işin mağduru oluyor

Pakdemirli: Burdur, Bucak yangını tehlikeli; yanan evler, boşaltılan evler var

Manavgat'ta yine yangın: Yerleşim yerine yakın mesafede

Kamu işçilerine yüzde 12 zam yapıldı

Kılıçdaroğlu: Sığınmacılar üzerinden yapılanların provokasyon olduğu açıktır

Öztrak: Merkez Bankası Başkanı yarın faizi indirmezse patronu ne yapacak, göreceğiz

İyi Parti'den RTÜK Başkanı hakkında basın hürriyetini engellemek ve görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusu

Eda Nur Kaplan soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı

bir bakışta bugüngündemgelişme

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