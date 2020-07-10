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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Temmuz 2020

10 Temmuz 2020 18:44

Erdoğan, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına onay verdi

Ayasofya kararına dünyadan tepkiler: Açık bir provokasyondur, Ayasofya tüm insanlığı ortak anıtıdır

FETÖ ile iltisaklı olduğu gerekçesiyle 26 hakim ve savcı, görevden uzaklaştırıldı

Kuğulu Park'ta Savunma Nöbeti'nde olan avukatlara polis müdahalesi!

Kılıçdaroğlu'ndan Can Akın Çağlar değerlendirmesi: İmamoğlu'nun yönetici kadrosuna müdahaleyi doğru bulmuyorum

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odası haczedildi

CHP'li Özel: Erdoğan'ın havai fişek fabrikasının sahibini araması yargıya istikamet vermektir

Türkiye Futbol Federasyonu: Üst klasman bir hakemin Koronavirüs testi pozitif çıktı

Moskova'da sokakta maske takma zorunluluğu kaldırılıyor

"Dur ihtarına uymadıkları" iddiasıyla iki gencin ölümüne neden olan polislere 22.5 yıla kadar hapis istemi

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Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Habertürk'te 'medya dedikodusu'; Deniz Zeyrek'ten Fatih Portakal, Veyis Ateş'ten Ersoy...

Mete Yarar ve İsmail Saymaz arasında sert 'saman' tartışması: Bağırma!...

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